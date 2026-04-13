Meteo tornano piogge e temporali | allerta gialla a Palermo

Il maltempo torna a interessare Palermo e altre zone della Sicilia, con piogge e temporali previsti nelle prossime ore. La protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla valida dal 13 aprile fino alle 24 del 14 aprile, segnalando un rischio meteo-idrogeologico e idraulico nella regione. Le previsioni indicano un aumento delle condizioni di instabilità atmosferica, con possibili effetti sulle aree interessate.

Torna il maltempo a Palermo, ma anche nel resto della Sicilia. La protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido già da oggi 13 aprile fino alle 24 di domani, martedì 14 aprile. Il livello di allerta su tutta la Sicilia, per la.🔗 Leggi su Palermotoday.it Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio con piogge e temporali: più a rischio le costeLa Protezione Civile della Regione Lazio ha proclamato allerta meteo di colore giallo: le zone interessate sono quelle sul lato costiero. Meteo Puglia: allerta gialla 21 gennaio, piogge e temporali. Le previsioni per il fine settimana VideoIl Ciclone Harry, dopo aver sferzato le Isole Maggiori e la Calabria, si sposta verso lo Ionio influenzando direttamente il meteo in Puglia. Palermo: Maltempo in Sicilia: allerta rossa e arancione