Il meteo prevede condizioni di instabilità e vento forte fino a mercoledì, con piogge che interesseranno gran parte del territorio nelle giornate di oggi e domani. Si segnalano anche precipitazioni definite

Tempo instabile e ventoso fino a mercoledì, con piogge oggi e domani su gran parte del Paese e un rischio elevato di precipitazioni "sporche" a causa del pulviscolo dal Sahara, con possibili temporali. Sono le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di «cambio di scenario meteorologico radicale». «Il promontorio anticiclonico subtropicale che ci ha regalato un anticipo d’estate - spiega - ha lasciato il posto a un profondo vortice mediterraneo, una struttura ciclonica che sta richiamando masse d’aria instabili e cariche di umidità». Il vortice, precisa Brescia, «sta agendo come un magnete per il pulviscolo sahariano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, tempo instabile e ventoso con le "piogge sporche" fino a mercoledì: non esclusi temporali

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