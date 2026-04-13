Meteo Roma del 13-04-2026 ore 19 | 15

Venerdì 13 aprile 2026 alle ore 19:15, le previsioni del tempo indicano condizioni di bel tempo per il Nord Italia. La giornata si è caratterizzata per temperature miti e assenza di precipitazioni nella maggior parte delle regioni settentrionali. Le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli. Questa situazione si protrae senza variazioni significative fino alla sera.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-04-2026 ore 19:15 Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Meteo Roma del 04-02-2026 ore 19:15meteo ben ritrovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità sulle regioni in con precipitazioni sparse su Alpi Prealpi... The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin