Meteo Roma del 13-04-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del 13 aprile 2026, alle 6:15, le previsioni meteo indicano una giornata soleggiata nel Nord Italia, con poche nuvole e temperature in aumento. Le condizioni sono stabili e senza precipitazioni significative. Le temperature minime sono previste in lieve rialzo, mentre quelle massime si attestano su valori più alti rispetto ai giorni precedenti. La giornata si presenta quindi favorevole per le attività all'aperto.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-04-2026 ore 06:15 Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo... Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... WINTER GARDEN TOUR: Tomatoes in January