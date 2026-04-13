Meteo Napoli tornano le piogge | ecco quando

Le previsioni meteo per Napoli segnalano un cielo parzialmente nuvoloso per la giornata odierna. La temperatura minima prevista è di 15°C, mentre la massima raggiungerà i 22°C. Sono attese piogge nel corso della giornata, con un ritorno delle precipitazioni dopo un periodo di tempo asciutto. Le condizioni climatiche sono previste cambiare nel corso delle prossime ore.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima di 15°C e massima di 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da assenza di nubi, con una temperatura di 18°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità compatta, con una temperatura di 18°C.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli, tornano le piogge: ecco quando Maltempo a Napoli, crolla un costone a Posillipo dopo la pioggia