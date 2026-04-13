Tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, gran parte della regione Abruzzo rimarrà senza acqua a causa di un intervento programmato sulla condotta denominata Giardino. La sospensione dell’erogazione idrica riguarda circa il cinquanta per cento del territorio e si rende necessaria per lavori di manutenzione. La mancanza di acqua interesserà diverse zone della regione, che dovranno fare a meno del servizio per tutta la durata dell’intervento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop programmato per lavori sulla condotta Giardino. Gran parte dell’Abruzzo dovrà affrontare due giorni senza acqua, tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. Il disservizio interessa soprattutto le province di Pescara e Chieti ed è legato a importanti lavori tecnici sulla condotta idrica “Giardino”, una delle infrastrutture principali del sistema acquedottistico regionale. L’interruzione non è improvvisa, ma rientra in un piano programmato per migliorare il servizio. Un’infrastruttura strategica per 275mila persone. Gli interventi, finanziati anche con fondi del Pnrr, puntano a potenziare efficienza, sicurezza e affidabilità della rete idrica.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Metà Abruzzo senza acqua per due giorni: cosa sta succedendo

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