Messina tra partenze e ritorni possibili la scommessa fiscale della Sicilia sullo spopolamento

A Messina, il fenomeno dello spopolamento si manifesta attraverso il progressivo abbandono di quartieri e la chiusura di attività commerciali, segnando un cambiamento visibile nel tessuto urbano. Molti cittadini scelgono di trasferirsi altrove, portando con sé ricordi e radici, mentre altri arrivano con aspettative di nuove opportunità. La città si trova di fronte a una sfida: invertire questa tendenza o affrontare un futuro fatto di partenze e ritorni incerti.