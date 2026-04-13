Messina tra partenze e ritorni possibili la scommessa fiscale della Sicilia sullo spopolamento
A Messina, il fenomeno dello spopolamento si manifesta attraverso il progressivo abbandono di quartieri e la chiusura di attività commerciali, segnando un cambiamento visibile nel tessuto urbano. Molti cittadini scelgono di trasferirsi altrove, portando con sé ricordi e radici, mentre altri arrivano con aspettative di nuove opportunità. La città si trova di fronte a una sfida: invertire questa tendenza o affrontare un futuro fatto di partenze e ritorni incerti.
C’è chi parte con una valigia leggera e chi, invece, porta via una vita intera. A Messina lo spopolamento non è più solo una statistica: è una somma di storie, di case che si svuotano, di serrande abbassate e di legami che si allentano con il tempo. Negli ultimi anni, il ritmo delle partenze ha.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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