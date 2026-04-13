Mercato Juve addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo

Sul fronte del mercato, sembra che l'interesse per il centrocampista danese si stia riducendo a favore di un club europeo. Le trattative si stanno intensificando e il giocatore potrebbe presto cambiare squadra. La Juventus, fino a poco tempo fa molto interessata, potrebbe ora essere esclusa dalla corsa. Le ultime notizie indicano che un club di livello superiore ha avanzato un'offerta concreta, mettendo in discussione la possibile conclusione dell'affare.

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