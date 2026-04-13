Mercato Centrale via alle aperture straordinarie di pomeriggio e sera per tutto il 2026

Dal 2 aprile, il Mercato Centrale ha iniziato ad adottare orari più ampi, includendo aperture straordinarie nel pomeriggio e in serata fino al 2026. Questa novità permette ai visitatori di accedere agli spazi anche oltre le consuete fasce mattutine, offrendo un orario prolungato per tutto il prossimo anno e mezzo. La decisione interessa le attività commerciali presenti all’interno del mercato, che rimarranno aperte anche nel tardo pomeriggio e in serata.

Novità importanti per il Mercato Centrale: oltre ai consueti orari mattutini, sono entrate in vigore, a partire dal 2 aprile, le aperture straordinarie pomeridiane e serali previste per il 2026. Il nuovo calendario è valido fino al 31 dicembre, come stabilito dall'amministrazione comunale. Questi.🔗 Leggi su Livornotoday.it Mercato Centrale, via alle aperture straordinarie anche di pomeriggio e sera per tutto il 2026Novità importanti per il Mercato Centrale: oltre ai consueti orari mattutini, sono entrate in vigore, a partire dal 2 aprile, le aperture... Aperture straordinarie nelle cripte e masserie: via alle Giornate Fai di primaveraBRINDISI - La 34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera si prepara a svelare i tesori nascosti della Puglia, nel weekend del 21 e 22 marzo.