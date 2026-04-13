Mensa della Regione | Occhiuto smentisce gli sprechi e mostra i prezzi

Il presidente della Regione ha dichiarato che le accuse di sprechi legate al bando per la mensa interna del Consiglio regionale sono infondate. Ha inoltre mostrato i prezzi praticati, affermando che le critiche sulla qualità e sui costi dei pasti non trovano riscontro nei fatti. La sua posizione è stata espressa in risposta alle opposizioni che avevano sollevato dubbi sui servizi offerti e sui costi sostenuti.

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha respinto con fermezza le accuse di sprechi riguardanti il bando per la mensa interna del Consiglio regionale, definendo le critiche mosse sulla qualità e sui costi dei pasti come una narrazione falsa. La polemica è scoppiata a seguito di un’inchiesta che metteva in dubbio la congruità dei prezzi rispetto alla selezione di prodotti alimentari di alto livello, come pesce e carne, previsti nel menù. Tariffario pubblico e gestione dell’assemblea consiliare. La questione centrale ruota attorno ai costi della ristorazione destinata ai dipendenti all’interno della sede istituzionale. Attraverso un...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mensa della Regione: Occhiuto smentisce gli sprechi e mostra i prezzi Leggi anche: Pasti pianificati. Zero sprechi prezzi invariati Leggi anche: Cultura: inaugurata la mostra 'La mensa della luce' alla chiesa della Spina