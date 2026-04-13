Una richiesta di mantenere la sede di Bologna si è trasformata in un atto di protesta da parte dei lavoratori di Menarini. La Rsu dell’azienda ha espresso la propria preoccupazione per il trasferimento di un collega in Campania, annunciando uno stato di agitazione. La vicenda riguarda una decisione dell’azienda che coinvolge il trasferimento di un dipendente, senza specificare altre motivazioni o dettagli sul contesto.

Bologna, 13 aprile 2026 – “La Menarini di Bologna, deve rimanere a Bologna”. La Rsu di Menarini Spa, in accordo con Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl, hanno proclamato la continuazione dello sciopero per il resto della giornata di oggi e aperto lo stato di agitazione, dopo essersi fermati davanti ai cancelli dell’ex Bredamenarini dalle 11.30 alle 12.30. Il motivo è la decisione dell’azienda di trasferire in Campania un lavoratore dell’ufficio amministrazione del personale a partire dall’11 maggio di quest’anno. Tale trasferimento, come scritto nella lettera, “è dovuto alla scelta che la proprietà della Menarini ha deciso di trasferire l’ufficio del personale di Bologna presso la sede legale di San Potito Sannitico (Caserta) ”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Menarini, stato di agitazione per il trasferimento di un collega in Campania

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