Men Go Music Fest 2026 Il programma completo

Il MenGo Music Fest 2026 si terrà dal 14 al 18 luglio presso Il Prato di Arezzo. Il programma dell'evento è in fase di aggiornamento continuo e comprende vari artisti e spettacoli musicali. L'edizione di quest'anno prevede più giorni di musica dal vivo e si svolge nella location tradizionale della manifestazione. I dettagli sugli artisti e gli orari vengono annunciati di volta in volta sul sito ufficiale.

Il programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato di Arezzo. Le date, i concerti, gli ingressi gratis e i biglietti.3 luglio - anteprima MenGoSerena BrancaleLa cantante reduce da Sanremo sarà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it I Casinò Royale al Men/Go Music Fest. Il 16 luglio grande serata al PratoContinuano gli annunci di Men/Go Music Fest, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: nella serata di giovedì 16 luglio, dopo l’annuncio di pochi... Oscars 2026 Moments Everyone Is Talking About