memoria cinema e impegno | martedì 14 aprile a milano una serata dedicata al vescovo di codera

Martedì 14 aprile alle 18:00 si svolgerà a Milano un evento presso The Mill in Via Cappuccio 5 dedicato a Monsignor Andrea Ghetti, conosciuto come Baden, il Vescovo di Codera. La serata sarà incentrata su temi di memoria, cinema e impegno, con l’obiettivo di raccogliere fondi per completare un documentario sulla sua vita. L’iniziativa coinvolge diverse persone e mira a promuovere la figura del vescovo attraverso un progetto audiovisivo.

Milano – Martedì 14 aprile alle ore 18:00, presso The Mill in Via Cappuccio 5 a Milano, si terrà una serata dedicata a Monsignor Andrea Ghetti, detto Baden, “il Vescovo di Codera”, con una raccolta fondi finalizzata al completamento del documentario sulla sua vita.L’evento rappresenta.🔗 Leggi su Milanotoday.it