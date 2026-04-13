memoria cinema e impegno | martedì 14 aprile a milano una serata dedicata al vescovo di codera

Martedì 14 aprile alle 18:00 si svolgerà a Milano un evento presso The Mill in Via Cappuccio 5, dedicato a Monsignor Andrea Ghetti, conosciuto come Baden, il “Vescovo di Codera”. La serata sarà incentrata su temi come memoria, cinema e impegno, e prevede una raccolta fondi per completare un documentario sulla sua vita. L’appuntamento si inserisce in un programma che mette in relazione storia e realizzazione cinematografica.

Milano – Martedì 14 aprile alle ore 18:00, presso The Mill in Via Cappuccio 5 a Milano, si terrà una serata dedicata a Monsignor Andrea Ghetti, detto Baden, “il Vescovo di Codera”, con una raccolta fondi finalizzata al completamento del documentario sulla sua vita. L’evento rappresenta.🔗 Leggi su Milanotoday.it “Immagina al Cinema Principe”: una serata dedicata al nuovo cinema indipendente e alla formazione d’autoreIl cinema indipendente e il talento emergente tornano protagonisti a Firenze grazie alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze.