Il governo italiano ha espresso le proprie congratulazioni a Peter Magyar per la sua vittoria elettorale, definendola netta e inequivocabile. La comunicazione ufficiale arriva dopo l’esito delle urne, che ha visto Magyar confermarsi come vincitore in una delle principali competizioni politiche del paese. Nessun dettaglio sui risultati numerici o sui tempi successivi è stato rilasciato al momento.

Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall’opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e Ungheria sono nazioni legate da un profondo legame di amicizia e sono certa – conclude – che continueremo a collaborare con spirito costruttivo nell’interesse dei nostri popoli e delle comuni sfide a livello europeo e internazionale”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Meloni: “Congratulazioni a Magyar per la chiara vittoria”

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