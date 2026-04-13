Meloni al Papa possa il suo viaggio in Africa portare la pace

Il presidente del Consiglio ha incontrato il Papa e ha espresso il desiderio che il viaggio in Africa possa contribuire a portare pace. Durante il colloquio, ha anche ringraziato il Papa a nome del Governo italiano per il suo ruolo e il suo impegno. La visita si inserisce in un momento di attenzione internazionale verso le questioni di stabilità e conflitto in alcune aree del continente africano.

"A nome mio personale e del Governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l'augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale". Lo scrive il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio al Papa prima del lungo viaggio apostolico che lo porterà in Africa. "Possa il Ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meloni al Papa, possa il suo viaggio in Africa portare la pace Al via da Algeri il viaggio di 11 giorni di Papa Leone XIV in AfricaPapa Leone parte per un viaggio di 11 giorni in Africa, toccando quattro Paesi - Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale - e visitando 11 città. Meloni: Confido che Trump possa fare differenza in Ucraina. Spero potremo dargli Nobel per la pace – Il video(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace... The Fugitive's Wife | THRILLER | Full Movie in English