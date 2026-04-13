A Gravina, in Puglia, le riprese del film “The Resurrection of the Christ” proseguono con l’attore e regista Mel Gibson sul set. Nuove scene vengono girate mentre le troupe lavorano tra le strade e gli spazi della città. La produzione coinvolge attori, costumisti e tecnici, concentrandosi sulle riprese che si svolgono in diverse location locali. La lavorazione si svolge nell’ambito di un progetto cinematografico internazionale.

Siamo a Gravina, in Puglia, e nuovi ciak battono il loro colpo. Si tratta del set di Mel Gibson del suo nuovo The Resurrection of the Christ. In particolare in alcuni video virali sul web si vede come la città del grano e del vino diventa il suggestivo scenario di due eventi di grande rilievo: il miracolo compiuto da San Paolo e un tratto del pellegrinaggio degli apostoli Luca e Cleopa verso il villaggio di Emmaus. Notizie da Gravina. Secondo giorno di ciak a Gravina per il tanto atteso kolossal di Mel Gibson, The Resurrection, il sequel de La Passione di Cristo, in uscita nel 2027. Questa mattina, il regista australiano ha diretto alcune scene tra via Fontana La Stella e via Giudice Montea, a ridosso del ponte Acquedotto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mel Gibson continua le riprese in Puglia del suo ‘The Resurrection’

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