A Aviano, un medico ha deciso di rifiutare l’assistenza a un paziente e a tre generazioni della stessa famiglia, dopo una discussione avvenuta in ambito sanitario. La situazione ha suscitato interrogativi sulla possibilità di ricusazione del medico, considerando le circostanze e le procedure previste dalla legge. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici della decisione e sulle eventuali implicazioni legali.

Ad Aviano un medico di base ha ricusato un’intera famiglia, coinvolgendo tre generazioni. La vicenda nasce da un contrasto con una paziente e solleva dubbi sulla legittimità della decisione, soprattutto per la presenza di anziani fragili. Chiesti chiarimenti all’azienda sanitaria. Lite medico paziente ad Aviano Un episodio insolito sta facendo discutere ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove un medico di medicina generale ha deciso di ricusare non solo una paziente, ma l’intero nucleo familiare: figli, genitori e persino i nonni. La scelta ha sollevato perplessità, soprattutto per le condizioni di salute di alcuni membri della famiglia coinvolta.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Medico rifiuta paziente e i suoi familari ad Aviano dopo una discussione, quando è possibile la ricusazione

Medico di base discute con la paziente: la professionista rifiuta la 30enne, la mamma, il papà e i nonni paterniAVIANO (PORDENONE) - Entra in contrasto con il proprio medico e questi ricusa lei, la mamma, il papà e perfino i nonni paterni.

Leggi anche: Lindsey Vonn, “una paziente esemplare”: il medico racconta il lavoro di squadra dopo l’incidente alla campionessa

Argomenti più discussi: Medico rifiuta paziente e i suoi familari ad Aviano dopo una discussione, quando è possibile la ricusazione; Paziente discute con il medico di base: la professionista rifiuta la 30enne, la mamma, il papà e i nonni paterni; La nuova assicurazione del medico protegge anche salute e sicurezza del paziente; Decisione condivisa (Shared Decision Making): l’illusione di curare con il paziente.

Buongiorno chiedo un informazione a qualcuno e capitato di andare a fare la naspi e gli e stato dato un modulo che dovrebbe compilare il medico di base. Ma il mio medico si rifiuta! Come posso fare Il modulo è questo!! Grazie a chi risponderà - facebook.com facebook