Medico di base discute con la paziente | la professionista rifiuta la 30enne la mamma il papà e i nonni paterni

A Aviano, in provincia di Pordenone, si è verificato un episodio in cui un medico di base ha rifiutato di assistere una donna di 30 anni, che si presenta come madre. La stessa professionista ha inoltre rifiutato l’assistenza anche alla donna, ai genitori e ai nonni paterni della paziente. La vicenda ha generato attenzione nell’ambito sanitario locale, senza ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto.

AVIANO (PORDENONE) - Entra in contrasto con il proprio medico e questi ricusa lei, la mamma, il papà e perfino i nonni paterni. Succede ad Aviano. Quello con il medico di medicina generale, ovvero di famiglia, è un rapporto fiduciario. Se l'assistito sente venir meno la fiducia, è suo diritto chiedere di essere seguito da un altro dottore. Regola che però vale anche al contrario. Se per il medico di famiglia è venuto meno quel rapporto, egli può legittimamente ricusare il proprio assistito. Certo, nel caso raccontato da Giulia il fenomeno rasenta l'epidemia di sfiducia, dato che la professionista in questione ha deciso di rinunciare a tre generazioni della stessa famiglia.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Medico di base discute con la paziente: la professionista rifiuta la 30enne, la mamma, il papà e i nonni paterni Medico di base in pensione senza avvertire la paziente malata di tumore: "Spetta alle aziende sanitarie informare i cittadini"Il tema della carenza di personale nella sanità è tornato di nuovo al centro del dibattito dopo l'ultimo caso avvenuto a Cordovado. 13/03 – Attacco con droni contro la base italiana a Erbil – “Ho avuto paura di morire”. Il medico del 118 aggredito – La TV che cambiaHome > Podcast > 13/03 – Attacco con droni contro la base italiana a Erbil – “Ho avuto paura di morire”. He brought home a pregnant stranger for his grandma, unaware the child was his all along! #drama