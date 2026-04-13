Maxi stop all’acqua in Abruzzo | 250mila senza servizio disagi enormi

In Abruzzo, circa 250mila persone si trovano senza fornitura di acqua a causa di una sospensione programmata sulla rete idrica. L’interruzione interessa diversi comuni e ha portato all’attivazione di piani di emergenza, tra cui l’utilizzo di autobotti e chiusure diffuse per ridurre i disagi alla popolazione. La sospensione è stata decisa per consentire lavori di manutenzione sulla rete.

Pescara - Sospensione programmata per lavori sulla rete idrica coinvolge numerosi comuni: attivati piani di emergenza, autobotti e chiusure diffuse per contenere i disagi. È partita nelle prime ore del mattino la vasta operazione di manutenzione sulla rete idrica in Abruzzo, con conseguenze rilevanti per la popolazione: oltre 250mila persone sono rimaste senza acqua a causa della sospensione programmata dell’erogazione. L’intervento, gestito dall’Aca, interessa 19 comuni, tra cui i capoluoghi Pescara e Chieti. I lavori, avviati dalle 6 del mattino, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito, con tutti i cantieri operativi e un monitoraggio costante della situazione.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Maxi stop all’acqua in Abruzzo: 250mila senza servizio, disagi enormi Leggi anche: Maxi "blackout" idrico in Abruzzo, 250mila persone senz'acqua: assalto ai supermercati Con il maxi-cantiere Aca niente acqua all'Aeroporto d'Abruzzo: le soluzioni della Saga per limitare i disagiNiente acqua anche all'Aeroporto d'Abruzzo nelle giornate del 13 e del 14 aprile quando l'Aca chiuderà le sorgenti e i pozzi di Bussi per i lavori di...