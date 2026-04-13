Maxi frode sul carburante | 10 milioni evasi blitz e sequestri milionari

Una vasta operazione ha portato alla scoperta di una frode nel settore energetico, con un giro illecito di carburante alterato e rivenduto. Le indagini hanno coinvolto diversi territori e portato al sequestro di beni per milioni di euro. Complessivamente, quindici persone sono state denunciate per reati legati alla gestione e alla vendita di prodotti petroliferi adulterati, con un giro di denaro evaso stimato in circa dieci milioni di euro.

Pescara - Smantellato un sistema illecito nel settore energetico: indagini su più territori, carburante alterato e rivenduto, coinvolte quindici persone tra accuse pesanti e sequestri rilevanti. Un articolato sistema di frode fiscale nel settore del carburante è stato smantellato dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Red Gold”, coordinata dalla Procura di Avezzano guidata da Maurizio Maria Cerrato. L’inchiesta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone, ritenute coinvolte in un meccanismo illecito che avrebbe generato un’evasione stimata in circa 10 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo sottraeva gasolio da riscaldamento durante le fasi di distribuzione, per poi reimmetterlo sul mercato attraverso una rete di rivendita parallela.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Maxi frode sul carburante: 10 milioni evasi, blitz e sequestri milionari Maxi frode sul ‘bonus facciate’: sequestri per 77 milioni di euroVenezia, 11 febbraio 2026 - Maxi-operazione della Guardia di Finanza di Venezia contro una presunta frode legata al ‘Bonus facciate’. Maxi frode nel commercio dell’argento, blitz nel casertano. Sequestri per 15 milioni, in 15 nei guai | FOTOC’è anche la provincia di Caserta tra i territori interessati dalla vasta operazione della Guardia di Finanza di Arezzo che ha portato al sequestro...