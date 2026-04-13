Mauro non ha dubbi | l’Inter vince perché il Como non sa difendere Se i nerazzurri perdono un punto le altre squadre…

Mauro ha commentato la partita tra Inter e Como durante un'intervista a Pressing, sottolineando che, secondo lui, la squadra nerazzurra vince perché il Como fatica in fase difensiva. Ha aggiunto che, se l’Inter dovesse perdere un punto, potrebbe influenzare le altre squadre in classifica. La vittoria considerata fondamentale è stata l’argomento principale del suo intervento.

Inter News 24 Mauro, intervenuto ai microfoni di Pressing, ha parlato così dell’Inter dopo la fondamentale vittoria in campionato contro il Como. Il dominio dell’Inter in campionato non accenna a fermarsi, e la vittoria ottenuta sul campo del Como ne è l’ennesima conferma. Negli studi di Pressing, Massimo Mauro ha analizzato il momento d’oro della squadra di Cristian Chivu, mettendo in evidenza come la profondità della rosa e la capacità di sfruttare gli errori avversari siano i veri segreti di questo scudetto ormai ipotecato. Mauro, il valore del gruppo e le lacune del Como. Per Mauro, il successo nerazzurro non passa solo dai nomi di copertina, ma da una gestione collettiva che coinvolge anche chi trova meno spazio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mauro non ha dubbi: «l’Inter vince perché il Como non sa difendere. Se i nerazzurri perdono un punto, le altre squadre…» Massimo Mauro non ha dubbi: «La rimonta scudetto sull’Inter è fantascienza! Sulle squadre coinvolte nella corsa Champions…»Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey... Como Inter, 30esimo confronto in Serie A tra le due squadre: bilancio a favore dei nerazzurri ed occhio a quel dato!di Paolo MoramarcoComo Inter, 30esimo confronto in Serie A tra le due squadre: bilancio a favore dei nerazzurri in tutte le sfumature.