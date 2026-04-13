Maturità 2026 | presentazione domanda Presidenti Richiamo al senso di responsabilità istituzionale dei Dirigenti Scolastici
Oggi scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai prossimi Esami di Maturità 2026. L'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria invita i Dirigenti Scolastici a sottolineare l'importanza della responsabilità istituzionale nel ruolo di supervisori e organizzatori delle prove. La scadenza riguarda esclusivamente la fase di candidatura, senza ulteriori indicazioni o novità sulle modalità di svolgimento degli esami.
Scade oggi 13 aprile la presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Maturità 2026. USR Liguria propone un focus sulla responsabilità dei Dirigenti Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domandaMaturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione.