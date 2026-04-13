Il difensore uruguaiano potrebbe lasciare il Genoa durante la prossima sessione di mercato estivo. Il club di proprietà del Levante ha preso una decisione riguardo al riscatto del giocatore, che potrebbe portare a un incasso per il Grifone. La situazione diventa sempre più incerta e il futuro del calciatore sembra essere lontano dalla squadra ligure.

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© Calcionews24.com - Matturro Genoa, in estate sarà addio? La decisione del Levante sul riscatto

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