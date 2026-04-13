Mattarella visita lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato per il 174esimo dalla fondazione

Il Presidente della Repubblica ha partecipato a una visita presso lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato, situato in Piazza del Popolo. L'evento si è svolto il 13 aprile 2026, in occasione del 174° anniversario della fondazione del Corpo. La visita si è concentrata sulla sede dedicata alla promozione della legalità e alla presentazione delle attività del reparto.

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 Il Presidente Mattarella ha visitato lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato, allestito in Piazza del Popolo, in occasione del 174° anniversario della fondazione del Corpo. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella visita lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato per il 174esimo dalla fondazione Polizia in festa per 174esimo anniversario della fondazione: De Ferrari diventa 'villaggio della legalità'Venerdì 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia alle ore 11 presso la sala del Maggior... "Esserci sempre": le celebrazioni a Salerno del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di StatoLa Polizia di Stato ha celebrato questa mattina a Salerno il 174° anniversario della sua fondazione. Temi più discussi: Mattarella visita lo Spazio della Legalità; Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e Pisani; Polizia, quattro giorni di eventi per il 174esimo anniversario dalla fondazione; Roma, Mattarella visita lo ‘Spazio legalità’ a piazza del Popolo. Mattarella visita lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato per il 174esimo dalla fondazione(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 Il Presidente Mattarella ha visitato lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato, allestito in Piazza del Popolo, in occasione del 174° anniversario della fond ... msn.com Roma, Mattarella visita lo Spazio della LegalitàIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato a Roma lo Spazio della Legalità, allestito in occasione del 174esimo anniversario della fondazione della polizia. Il Capo dello Stato era ... tg24.sky.it Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha visitato lo Spazio della Legalità della #Polizia di Stato, allestito in Piazza del Popolo, in occasione del 174° anniversario della fondazione del corpo. x.com Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato, allestito in Piazza del Popolo, in occasione del 174° anniversario della fondazione del corpo. - facebook.com facebook