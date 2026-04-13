Matelica passeggia e tallona le prime

Nel match tra Canusium Basket e Halley Matelica, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 108 a 71. La formazione di casa ha schierato Santangelo, Di Camillo, Vernich, Falappi, Sipovac, Di Giulio, D’Amico, Catalano e Ogbeifo. La partita si è svolta in modo equilibrato nel primo tempo, ma nella ripresa Matelica ha preso il comando e ha mantenuto il vantaggio fino al termine.

CANUSIUM BASKET 71 HALLEY MATELICA 108 CANUSIUM BASKET: Santangelo 1, Di Camillo 3, Vernich 18, Falappi 12, Sipovac 18, Di Giulio 3, D’Amico 5, Catalano 4, Ogbeifo 7. All. Corvino. HALLEY MATELICA: Marrucci 13, Chiaraluce 2, Panzini 5, Galeassi 2, Mentonelli ne, Fea 6, Davico 12, Dell’Anna 12, Mazzotti 23, Mattarelli 15, Mozzi 19. All. Trullo. Parziali: 20-35, 13-29, 16-19, 22-25. Non c’è stata partita in Puglia, ma era prevedibile. I matelicesi affrontavano una squadra che, vista la recente penalizzazione di 3 punti a causa del ritardo nel pagamento della rata Fip, era già matematicamente retrocessa in serie C (con tre turni di anticipo) e che si presentava con una rosa di giocatori ridotta all’osso rispetto al girone di andata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matelica passeggia e tallona le prime Matelica. Riccardo Santoni: "Matelica, create le premesse per il gol»Dopo il pareggio di Montegranaro – dove era importante vincere, ma ancor più fondamentale era non perdere – il Matelica resta decima in classifica... Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 “Sono innamorato di un...