La novantesima edizione del Masters di Golf si è conclusa all’Augusta National Golf Club in Georgia, con Rory McIlroy che ha vinto la competizione. La gara, come riportato da Pier Paolo Porta, ha rappresentato la prima prova dello slam nel torneo. La competizione si è svolta su quattro giorni, coinvolgendo numerosi giocatori provenienti da diverse parti del mondo.

Il Masters di Golf ha visto la sua novantesima edizione. Come scrive Pier Paolo Porta, all’Augusta National golf club in Georgia c’è stata la prima prova dello slam. Il giornalista scrive che si tratta di uno dei piu prestigiosi tornei al mondo. Ha trionfato il campione nordirlandese Rory Mcilroy bissando la vittoria ottenuta l’anno precedente. Masters di Golf, a Mcilroy mancava solo questo titolo. Scrive Pier Paolo Porta: “Un prestigioso back to back accaduto solo altre 3 volte nella storia della competizione. Fino allo scorso anno per Mcilroy il Master era l’unica prova del grande slam che mancava al suo palmares e anche quella che le aveva dato piu’ delusioni.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Masters di Golf, in Georgia trionfa Mcilroy

Golf, Rory McIlroy vince il Masters di AugustaSuperando alcune difficoltà iniziali e un brivido nel finale, Rory McIlroy ha vinto il Masters di Augusta, conquistando il suo sesto titolo major e...

Leggi anche: Golf, Masters: riparte la sfida McIlroy-Scheffler