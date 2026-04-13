Masters 2026 | Justin Rose fa virata con due colpi di vantaggio

Justin Rose ha concluso il round finale del Masters 2026 con un vantaggio di due colpi rispetto agli avversari. Dopo un primo nove molto brillante, il golfista britannico ha mantenuto la leadership anche nel secondo giro, puntando a ottenere il suo secondo titolo in questa competizione. La partita si è disputata all'Augusta National, dove Rose ha cercato di rendere fortunata la quarta partecipazione al torneo.

2026-04-12 22:37:00 Il web non parla d’altro: Rose mirava a rendere fortunata la quarta volta. Justin Rose ha fatto il turn con un vantaggio di due colpi nel round finale del Masters dopo uno scintillante primo nove all’Augusta National. Rose è arrivato al quarto round di domenica sperando che fosse un caso di quarta fortuna, essendo arrivato secondo tre volte nella sua carriera. L’inglese ha perso contro Rory McIlroy agli spareggi l’anno scorso dopo aver perso contro Sergio Garcia otto anni prima. È stato McIlroy ad iniziare la giornata a pari merito con l’americano Cameron Young dopo aver visto evaporare un vantaggio di sei tempi sabato. Anche se ha effettuato un birdie al par quattro, McIlroy ha ceduto l’iniziativa a Young con un doppio bogey al quattro e uno al sei prima di riparare parte del danno con un birdie al sette.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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