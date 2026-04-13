MasterChef USA cambia tutto | sfida globale tra continenti e culture
Il 15 aprile 2026, sul canale FOX, andrà in onda la diciassettesima stagione di MasterChef USA, che introdurrà una novità significativa nel panorama dei reality gastronomici. Questa edizione vedrà una sfida tra concorrenti provenienti da diversi continenti e culture, rappresentando un cambiamento rispetto alle precedenti stagioni. La trasmissione si propone di portare una dimensione internazionale all’interno del programma.
Il 15 aprile 2026, sul canale FOX, la diciassettesima stagione di MasterChef USA introdurrà una trasformazione radicale nel dei reality gastronomici mondiali. Il nuovo format, denominato Global Gauntlet, abbandona la tradizionale competizione individuale per trasformarsi in una sfida tra macro-aree geografiche, mettendo in campo le tradizioni culinarie di Americhe, Asia-Pacifico, Europa e Africa. Dopo quindici anni di storia, il programma guidato da Gordon Ramsay, Joe Bastianich e Tiffany Derry .🔗 Leggi su Ameve.eu
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