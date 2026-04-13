Massese-Cenaia 1969 Vittoria arancioverde con Remedi e Maestu Nel finale tensione con i tifosi apuani

Nel match tra Massese e Cenaia del 1969, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-1, grazie ai gol di Remedi e Maestu. La formazione massese schierava Barsottini, Marchini, Andrei e altri giocatori. Nel finale di partita si sono verificati momenti di tensione tra alcuni tifosi apuani e le forze dell'ordine, mentre il risultato finale ha concluso la sfida con i tre punti assegnati alla squadra toscana.

MASSESE 1 CENAIA 1969 2 MASSESE: Barsottini, Marchini, Andrei, Bigini, Lucaccini, Bechini, Centoze, Bertipagani, Buffa, Papi, Lucchesi. All.Pantera CENAIA: Castaldi, Rossi, Lischi, Sartini Sartini (15’st Labonia), Signorini, Puleo, Fischer, Provinzano(20’st D’Agosto), Maestu (37’st Santagata), Cito, Remedi. All.Macelloni Arbitro: Marongiu di Livorno MarcatorI: al 15’pt Remedi, 40’pt Buffa, 30’st Maestu Note: Al 43’st Buffa fallisce un rigore. Nel finale espulsi Lischi e Papi Massa – Il Cenaia si ripete e coglie con la Massese, in trasferta, un’altra vittoria. La squadra pisana gioca una buona partita e nel primo quarto d’ora confeziona già il primo gol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese-Cenaia 1969. Vittoria arancioverde con Remedi e Maestu. Nel finale tensione con i tifosi apuani Eccellenza. Agostini dopo un minuto di gara porta in vantaggio il Fucecchio. Il Cenaia non ci sta e ristabilisce l’equilibrio con MaestuCENAIA 1969 1 FUCECCHIO 1 CENAIA 1969: Castaldi, Fischer, Labonia(26’st Pinna), Kokanzo, Lischi, Puleo, Provinzano, Cito, Korè(42’pt Maestu),... Massese Pantera mette nel mirino il Cenaia: "La partita andrà affrontata aggredendoli"La Massese può presentarsi al gran completo o quasi, con l’unica defezione di Ferrari, alla ripresa delle ostilità.