Massari conquista il beauty | nasce la linea profumata dei dolci

Un noto pasticcere italiano ha annunciato il lancio di una nuova linea di fragranze ispirate ai profumi dei dolci. La collezione, prevista per settembre, trasforma le essenze tipiche della pasticceria in prodotti per il corpo. L’obiettivo è portare le note aromatiche dei dessert oltre la cucina, creando un collegamento tra il mondo della pasticceria e quello della cosmetica.

Il celebre pasticcere Massari estende il suo impero olfattivo oltre la tavola, lanciando a settembre una linea cosmetica che trasforma le note dolci della pasticceria in fragranze per il corpo. La nuova collezione, denominata Iginio Massari Dolci Rituali Beauty Collection, nasce da un’intuizione commerciale di Nicola e vede nella collaborazione con l’azienda International Beauty il motore della sua formulazione tecnica. Dalla lievitazione alla profumeria: la strategia dei nuovi esseri sensoriali. L’idea che muove questo progetto non è un semplice esperimento isolato, ma si inserisce nel solco dei cosiddetti flanker. Si tratta di variazioni olfattive che orbitano attorno a concetti già consolidati, capaci di mantenere alta l’attenzione sui social media grazie a prezzi accessibili ma con un posizionamento percepito come premium.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massari conquista il beauty: nasce la linea profumata dei dolci La ricetta dell’accoglienza a Monza. Massari: "Il turismo nasce a tavola"La città si racconta e rilancia la sua vocazione turistica, tra grandi eventi e nuove traiettorie di sviluppo. Milano capitale del beauty: nasce la "scuola dei sogni" con Istituto Marangoni e L’OréalNon solo moda e design: Milano si conferma l’ombelico del mondo per la formazione d'eccellenza nel settore del lusso.