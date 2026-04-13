Massacro Benedicta | il monito della sindaca sulle 154 vittime

In occasione dell’82° anniversario del massacro avvenuto a Capanne di Marcarolo nel 1944, la sindaca di Genova ha partecipato alle cerimonie ufficiali dedicate all’Eccidio della Benedicta. Durante l’evento, si è soffermata sulle 154 vittime di quell’episodio, sottolineando l’importanza di non dimenticare quanto accaduto. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e in ricordo di quei fatti storici.

In occasione dell’ottantaduesimo anniversario del massacro avvenuto a Capanne di Marcarolo nel 1944, la sindaca di Genova ha guidato le celebrazioni ufficiali per l’Eccidio della Benedicta, portando il dibattito pubblico su un piano di rigore storico e responsabilità civile. Durante l’orazione ai luoghi dove si consumò la tragedia, Salis ha sottolineato come il ritorno a quei monti, situati tra i territori della Liguria e del Piemonte, rappresenti un modo per ritrovare una chiarezza necessaria, lontano dalle agitazioni del quotidiano, respirando una verità che non può essere oggetto di divisioni ma deve servire da fondamento per la comunità. Il bilancio della tragedia e il dovere della memoria storica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massacro Benedicta: il monito della sindaca sulle 154 vittime Giorgetti, il monito sulle mosse della Bce: «Aumentare i tassi non serve contro il caro-energia». E ricorda la lezione della guerra in UcrainaLa guerra in Iran fa esplodere i prezzi di petrolio e gas, minacciando una nuova crisi energetica dopo quella del 2022 causata dal ricatto russo sul... Ucraina, Bucha commemora le vittime nel quarto anniversario del massacroLa città ucraina di Bucha ha commemorato i suoi abitanti, uccisi dall’esercito russo subito dopo l’invasione, il 24 febbraio 2022, nel quarto...