Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni, ha assistito all’aggressione avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile a Massa. Secondo quanto riferito, gli aggressori hanno smesso di colpirlo solo quando si sono accorti che era morto. A luglio avrebbero dovuto sposarsi. La donna ha raccontato che, durante l’attacco, c’era anche un’altra persona presente. La vicenda è al centro di un’indagine delle forze dell’ordine.

Giacomo Bongiorni stava trascorrendo il sabato sera con i familiari, tra cui il cognato e il figlio di 11 anni. Dopo la mezzanotte, un gruppo di circa una decina di ragazzi, alcuni visibilmente ubriachi, ha iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio della piazza. Giacomo Bongiorni e suo cognato avrebbero chiesto loro di smettere, ma la reazione dei giovani è stata immediata e brutale. «Li hanno circondati, poi hanno iniziato a colpirli. Non hanno detto nulla, li picchiavano e basta», ha spiegato Sara Tognocchi al Corriere. «Continuavano anche quando erano già a terra. Non si fermavano». La donna ha assistito alla scena: «Urlavo, chiedevo che smettessero.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Massa, la compagna di Giacomo Bongiorni: «Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono accorti che era morto. A luglio dovevamo sposarci»

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