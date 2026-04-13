Massa Carrara | stop ai fondi per neuropsichiatri famiglie nel caos

A Massa Carrara le famiglie si trovano ad affrontare difficoltà crescenti a causa della sospensione dei fondi destinati ai servizi di neuropsichiatria. Il consigliere regionale ha segnalato la carenza di specialisti nel territorio, evidenziando come questa situazione abbia creato confusione e disservizi per le persone in cerca di assistenza. La mancanza di risorse sta influenzando direttamente l'accesso alle cure e il sostegno alle famiglie coinvolte.

Il consigliere regionale Marco Guidi ha denunciato la mancanza di specialisti in neuropsichiatria infantile nella provincia di Massa Carrara, evidenziando come le richieste di aiuto provenienti dalle famiglie con figli nello spettro autistico non trovino riscontro nelle decisioni della gestione sanitaria locale e regionale. La polemica nasce a seguito del mancato accoglimento, da parte della maggioranza in Consiglio regionale, di una proposta di Fratelli d’Italia che prevedeva l’erogazione di borse di studio finanziate dalla Regione Toscana per incentivare il reclutamento di questi medici. L’impasse politica tra le istituzioni toscane e i bisogni della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa Carrara: stop ai fondi per neuropsichiatri, famiglie nel caos Fondi salvati: 1,5 miliardi per il marmo di Massa-CarraraNel cuore del distretto industriale di Massa-Carrara, il 2 aprile 2026 segna una svolta decisiva per le imprese coinvolte nel piano Transizione 5. Calcio, Nel trofeo toscana riservato ai giovanissimi B. Trasferta amara per la rappresentativa provinciale. Massa Carrara si arrende al Pistoia nella ripresaPistoia 3 Massa Carrara 1 PISTOIA: Imbarrato, Niccolini, Fioravanti, Dedja, Poli, Innocenti, Ferraro, Sciullo, Beqiri, Melaragni, Gil Santos.