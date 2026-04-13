A Massa, si amplia l’indagine sulla morte di un uomo di 47 anni avvenuta in piazza Felice Palma. Durante l’aggressione, presente anche il figlio di 11 anni, sono stati individuati complessivamente cinque indagati, di cui tre minorenni. Le forze dell’ordine stanno esaminando i dettagli dell’accaduto, e le indagini proseguono per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

MASSA – Si allarga l’inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso sotto gli occhi del figlio di 11 anni in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza Felice Palma a Massa. Dopo i provvedimenti adottati ieri, domenica 12 aprile 2026 – con il fermo di un minorenne di 17 anni con l’accusa di omicidio volontario e di due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron (23 anni) ed Eduard Alin Carutasu (19 anni), entrambi di origine rumena, ritenuti responsabili di concorso in omicidio volontario – sono emersi oggi nuovi sviluppi. Altri due ragazzi, minorenni, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Per tutti...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: salgono a 5 gli indagati, tre sono minorenni. Il punto sulle indagini

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