A Massa, un uomo di 47 anni è stato ucciso davanti al figlio. La polizia ha fermato tre persone, due di nazionalità romena di 23 e 19 anni, e un minore. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell'omicidio. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Svolta nelle indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso sabato notte a Massa davanti agli occhi del figlio di 11 anni L’uomo è stato aggredito da un gruppo di cinque o sei giovani e sarebbe caduto battendo la testa, finendo in arresto cardiaco. Tre le persone già fermate, con l’accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani, di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, per la morte del 47enne. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni ed Eduard Alin Carutasu di 19 anni. Il terzo fermo è a carico di un minore. I carabinieri, subito intervenuti, sono riusciti in breve tempo a identificare tutti i soggetti coinvolti, spiega la Procura e sono state quindi eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Massa, 47enne ucciso davanti al figlio: fermati tre romeni

"Non lanciate le bottiglie". E un 47enne viene ucciso dal branco di giovanissimi davanti al figlio 11enne. Fermati due romeni per concorso in omicidio volontarioTragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa (Toscana) dove un 47enne, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito in strada da un...

Leggi anche: Massa Carrara, aggredito e ucciso davanti al figlio: morto un 47enne