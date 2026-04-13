Masainas in lutto | muore il vicesindaco sospesa la sagra locale

Il comune di Masainas piange la morte del vicesindaco, avvenuta a 56 anni a causa di un malore durante un’attività venatoria. La notizia ha portato alla sospensione della sagra locale, evento tradizionalmente molto atteso dalla comunità. La scomparsa improvvisa ha colpito gli abitanti e le autorità, che hanno espresso il loro cordoglio senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Il comune di Masainas si risveglia nel dolore dopo la scomparsa improvvisa di Carlo Alberto Pinna, vicesindaco locale, deceduto all’età di 56 anni a seguito di un malore durante un’attività venatoria. Il tragico evento, avvenuto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici, ha reso vani i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 inviato sul posto. La notizia ha colpito duramente l’amministrazione e l’intera comunità, portando alla decisione immediata di sospendere le celebrazioni musicali e i balli previsti per questa sera nell’ambito della sagra dedicata al carciofo spinoso. Il vuoto lasciato da un amministratore e un professionista del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Masainas in lutto: muore il vicesindaco, sospesa la sagra locale Muore ex vicesindaco: comunità in luttoLutto nella comunità di Cancello ed Arnone per la dipartita dell'ex vicesindaco Concetta Paolo. Il vicesindaco Pietro Picariello morto a 38 anni: lutto a Quadrelle (Avellino)Il giovane, che era anche un agente di Polizia Penitenziaria, sarebbe stato stroncato da un infarto.