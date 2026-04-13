Lo spagnolo dell'Aprilia ha parlato con AS del suo avvio di stagione e del percorso di recupero seguito a una serie di incidenti avvenuti nel 2025. Ha dichiarato di non aver mai preso in considerazione l’ipotesi di ritirarsi, aggiungendo che ora cerca di evitare rischi superflui. La sua esperienza recente include un percorso di rieducazione, che ha segnato un cambiamento nelle sue abitudini di guida.

Il 2025 ha lasciato il segno e lo ha cambiato. Jorge Martin, campione del mondo 2024, ne ha parlato in un'intervista ad AS con la pacatezza di chi ha attraversato qualcosa di serio e ne è uscito con qualcosa in più. “Ho riscoperto il vero significato della MotoGP e il ritiro non mi è mai passato per la testa” ha detto lo spagnolo dell'Aprilia, che l’anno scorso, a causa degli infortuni, ha vissuto una delle stagioni più difficili della sua vita. Per via di una caduta nei test in Malesia, Jorge aveva saltato tre round già prima di mettere piede su una RS-GP in Qatar. Poi un’altra caduta, al quattordicesimo giro, gli aveva procurato costole rotte e un pneumotorace, togliendolo di scena a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Martin: "Non ho mai pensato al ritiro. Gli incidenti del 2025?Ora evito rischi inutili"

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