Durante la partita tra Inter e Como, la direzione di gara di Massa è stata al centro delle discussioni. L’arbitro ha preso decisioni che sono state contestate dai tifosi e dagli addetti ai lavori, con alcune cartellini distribuiti in modo ritenuto eccessivo. L’allenatore del Como ha commentato che tutti avevano detto che non si trattava di un rigore per la squadra e ha fatto notare come il risultato avrebbe potuto essere diverso con un’altra direzione di gara.

L’Inter ha battuto il Come e si è cucito in pratica lo scudetto sul petto, ma la direzione di gara di Massa ha fatto discutere e non poco, tra decisioni contestate e una gestione dei cartellini apparsa eccessiva. Episodio molto contestato dai nerazzurri è quello del rigore concesso al Como, Bonny interviene su Nico Paz, inizialmente Massa non fischia ma poi, con grande ritardo, assegna la punizione dal limite in favore del Como. Il Var Aureliano interviene con overrule per una questione geografica: l’impatto è in area, è rigore. Il problema però è un altro: non c’è nulla di falloso. Nico Paz, tirando, va a colpire – finendo il movimento – Bonny, che si oppone al tiro, e quello che si genera è semplicemente un contatto di gioco, non un fallo da calcio di rigore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marotta: “Tutti hanno detto che non era rigore per il Como, immaginatelo con un risultato diverso”

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