Marotta tra FIGC e Inter | È il momento delle riforme Il rigore dato al Como? Immaginate se avesse portato ad un esito diverso…

Durante un’assemblea, un rappresentante della FIGC ha commentato il recente intervento della federazione sulle riforme in corso, sottolineando l’importanza di un nuovo approccio. Insieme, ha analizzato anche la situazione attuale della squadra di allenatore Chivu, prendendo in considerazione un episodio relativo a un rigore assegnato al Como, e ha sottolineato come un risultato diverso avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.

di Francesco Aliperta Marotta, a margine dell’Assemblea, parla del nuovo corso federale e analizza il momento della squadra di Chivu. Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, a margine dell’Assemblea di Lega, blinda il nuovo corso federale e analizza il momento della squadra di Chivu dopo il pirotecnico successo contro il Como. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SUI 18 VOTI A FAVORE DI MALAGO’: «Uno dei migliori risultati degli ultimi anni, l’espressione di 20 club, società e presidenti. Questo è il primo atto di una situazione che ci deve portare a trovare una strada maestra per migliorare il nostro calcio dal punto di vista della nobiltà della Nazionale che è un patrimonio sociale e dall’altro è il momento di fare riforme, non può non avvenire senza confronto con la politica».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta tra FIGC e Inter: «È il momento delle riforme. Il rigore dato al Como? Immaginate se avesse portato ad un esito diverso…» Marotta esulta: «Maggioranza a Malagò uno dei migliori risultati negli ultimi anni. Col Como vittoria meritata, ma immaginate quel rigore senza vittoria»Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un... Ultimissime Inter LIVE: i quotidiani bocciano Massa per il rigore dato al Como, le parole di Thuramdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.