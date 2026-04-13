Dopo l’assemblea di Lega, il presidente dell’Inter ha commentato alcuni episodi delle ultime partite. Ha parlato del rigore di Bonny, invitando a immaginarlo con un risultato diverso, e ha menzionato la battuta di un ex difensore della squadra. Inoltre, ha commentato la partita contro il Como, affermando che la squadra ha vinto con merito e auspicando una maggiore collaborazione tra il VAR e gli arbitri. La gara contro il Como è stata definita come uno spettacolo positivo per il calcio italiano.

Il presidente dell’Inter dopo l’assemblea di Lega: “A Como vinto con merito. Spero che si possa trovare una simbiosi tra Var e arbitro” “Como-Inter è stata un bello spot per il calcio italiano”. Lo ha detto Beppe Marotta all’uscita dall’ Assemblea di Lega, che ha candidato Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC, commentando il successo di ieri sera al ‘Sinigaglia’: “ Abbiamo vinto con merito contro una squadra che, con tanti giovani, ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo”. Marotta: “Rigore Bonny? Immaginatelo con un risultato diverso. La battuta di Chivu.” – Calciomercato.it Il presidente dell’Inter ha risposto anche sul rigore assegnato al Como per l’intervento di Bonny su Nico Paz.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Marotta: “Rigore Bonny? Immaginatelo con un risultato diverso. La battuta di Chivu…”

Marotta tra FIGC e Inter: «È il momento delle riforme. Il rigore dato al Como? Immaginate se avesse portato ad un esito diverso…»di Francesco AlipertaMarotta, a margine dell’Assemblea, parla del nuovo corso federale e analizza il momento della squadra di Chivu Giuseppe Marotta,...

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