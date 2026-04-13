Mario Magajna e il cinema | la mostra sul rapporto tra il grande fotografo e la Trieste dei set
L'Associazione Casa del Cinema di Trieste, in collaborazione con Alpe Adria Cinema e il Trieste Film Festival, apre una mostra fotografica dedicata a Mario Magajna. L'evento si terrà martedì 14 aprile alle ore 18 e mette in mostra scatti che ritraggono il rapporto tra il fotografo e la scena cinematografica della città. Le immagini raccolgono momenti storici e dettagli legati ai set e alle produzioni girate a Trieste.
L'Associazione Casa del Cinema di Trieste, in collaborazione con Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival, presenta "Mario Magajna e la Trieste del Cinema", una mostra fotografica che inaugura martedì 14 aprile alle ore 18.00 nell'atrio di Casa del Cinema, in piazza Duca degli Abruzzi 3 a.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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