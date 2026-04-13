MarieArt aderisce al Partito Repubblicano Italiano | Serve radici e speranza per il futuro

La pittrice messinese Maria Lo Presti, conosciuta come MarieArt, ha comunicato di aver scelto di aderire al Partito Repubicano Italiano, un partito politico storico e tra i più antichi ancora attivi in Italia. La sua decisione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori commenti o motivazioni ufficiali. MarieArt è conosciuta nel mondo dell’arte per le sue opere e il suo percorso creativo.

La pittrice messinese Maria Lo Presti, conosciuta nel mondo dell’arte con il nome di MarieArt, ha annunciato la sua adesione al Partito Repubblicano Italiano, formazione storica della politica italiana e considerata la più antica ancora attiva nel Paese.Una scelta che l’artista definisce coerente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Partito repubblicano italiano: "La rottamazione quinquies è un'opportunità da valutare"Imu, Tari, multe della polizia municipale e, più in generale, le entrate patrimoniali possono rientrare in questo perimetro, a condizione che ciascun... Leggi anche: Elezioni, Scurria incassa il sostegno del Partito Repubblicano