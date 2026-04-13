Mariano Comense danno accidentale alle tubazioni dell’ossigeno al Felice Villa | pazienti trasferiti

A Mariano Comense, durante lavori eseguiti da una ditta incaricata, si è verificato un danno accidentale alle tubazioni dell’ossigeno presso il presidio “Felice Villa”. L’incidente ha coinvolto le tubazioni che forniscono ossigeno a ospedale di comunità, hospice, riabilitazione e dialisi. A seguito del guasto, sono stati trasferiti alcuni pazienti presenti nella struttura. La situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni di riparazione.

Nella giornata di oggi a Mariano Comense, durante l’esecuzione di lavori, da parte della ditta incaricata, sono state accidentalmente danneggiate le tubazioni dell’ossigeno a servizio del presidio “Felice Villa”, che ospita le attività di Hospice, Ospedale di Comunità, Riabilitazione e Dialisi.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Lavoro nero al 30% in un’azienda tessile di Mariano Comense: sospesa l’attività