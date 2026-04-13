Mantova travolge Monfalcone | Boudet e Barbieri volano al terzo successo

Una partita in Serie B Interregionale ha visto la squadra di Mantova ottenere una vittoria importante contro Monfalcone. La sfida si è svolta al Pala Paliaga, con Mantova che ha concluso l’incontro con un risultato positivo. La vittoria permette alla formazione mantovana di consolidare la sua posizione nella classifica e avvicinarsi al quarto posto. I giocatori Boudet e Barbieri sono stati protagonisti con le loro prestazioni.

La sfida decisiva per il quarto posto in Serie B Interregionale vede protagonista la squadra di Mantova, che ha ottenuto un successo fondamentale sul campo del Pala Paliaga. Gli Amica Chips Stings Mantova hanno infatti superato la Falconstar Monfalcone con un punteggio di 80 a 72, conquistando la terza vittoria consecutiva e consolidando la propria posizione in classifica. Il match è stato caratterizzato da un’evoluzione tattica netta nel corso dei quattro quarti. Dopo una fase iniziale molto combattuta, terminata con un leggero vantaggio dei padroni di casa di 18 a 17, la formazione guidata da coach Pablo Romero ha saputo cambiare ritmo durante il secondo periodo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova travolge Monfalcone: Boudet e Barbieri volano al terzo successo Dinamo Taranto travolge Battipaglia e torna al successoTarantini Time QuotidianoTorna alla vittoria la Errepi Net Dinamo Taranto che, davanti al pubblico di casa, supera con un netto 74-45 l’OMEPS... Tennis, l’Italia travolge il Giappone: le azzurre volano in CinaL’Italia del tennis femminile ha stravinto il confronto con il Giappone a Velletri, conquistando un 3-1 decisivo per la qualificazione alle fasi...