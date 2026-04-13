Il pilota Nigel Mansell ha spiegato di preferire la Ferrari rispetto alla Williams, evidenziando come la casa di Maranello offra attenzioni e opportunità che non trova altrove. Mansell ha anche menzionato i regali ricevuti e il rapporto con la squadra di Maranello, lasciando intendere una forte affinità con il team italiano. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle scelte fatte nel corso della sua carriera nel mondo della Formula 1.

Il pilota Nigel Mansell ha espresso un netto preferenza per la Ferrari rispetto alla Williams, sottolineando come l’azienda di Maranello rappresenti un’entità straordinaria capace di offrire attenzioni e opportunità uniche nel del. Il confronto tra le due realtà mette in luce differenze profonde nella gestione dei piloti e nella capacità di investire sul rapporto umano e professionale. Il valore della dedizione maranelliana contro il pragmatismo inglese. Le esperienze vissute da Mansell tra il 1985 e il 1988, proseguite poi con un ritorno tra il 1991 e il 1992 e un breve passaggio nel 1994, hanno delineato un quadro molto chiaro delle divergenze tra la scuderia italiana e quella britannica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mansell rivela: dalla Ducati ai regali, perché preferisce Ferrari

Musmarra rivela il retroscena: «L’Inter aveva preso Koné dalla Roma in estate, ecco perché saltò l’affare…»di Francesco AlipertaMusmarra, sul suo canale Youtube, ha parlato del mercato dell’Inter e rivelato un retroscena della scorsa estate Si preannuncia...

Leggi anche: Francesco Bagnaia minimizza i titoli mondiali Ducati, si rivela auto-critico e riflessivo.