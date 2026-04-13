Manfredonia-Nola parla il capitano dei campani Berardocco

Il capitano dei campani ha commentato la partita tra Manfredonia e Nola, esprimendo il rammarico per le sconfitte recenti. Ha sottolineato che, fino a poco tempo fa, i risultati erano difficili da prevedere. La sua dichiarazione è rivolta ai tifosi, ai quali ha voluto trasmettere un messaggio di scuse. La squadra sta lavorando per migliorare le proprie prestazioni e cambiare l’andamento delle partite.

“Il messaggio che mandiamo ai tifosi è che ci dispiace per queste sconfitte, fino a poco tempo fa non era pronosticabile. In questa situazione ci siamo finiti noi, ci dispiace anche per i tifosi che sono venuti oggi a Manfredonia” dice Berardocco ai microfoni del club campano “Chiediamo. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Nola, parla il capitano dei campani Berardocco Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridottiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00. Leggi anche: Manfredonia-Nola: la designazione arbitrale