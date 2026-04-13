Durante un evento recente a Manfredonia, un rappresentante ha commentato in modo sarcastico riguardo al ruolo della Chiesa, affermando che si pensava che il suo unico potere fosse di natura spirituale. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui si discute di richieste di asilo nella zona, attirando l’attenzione sui rapporti tra istituzioni religiose e questioni migratorie. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’intervento.

RICHIEDENTI ASILO A MANFREDONIA. IL VESCOVO SI SCHIERA CON IL SINDACO. LE RAGIONI DEI CITTADINI NON CONTANO Eravamo convinti che l'unico potere della Chiesa fosse quello spirituale di guida delle anime. Non mancano, invece, attuali contaminazioni, da parte del potere temporale, ossia di quello che - apparentemente terminato il 20 settembre 1870 - riguardava (o riguarda ancora) il governo politico del clero. Vengono in rilievo, infatti, quelle che si definiscono le forme essenziali dell'eccellenza civica, tra le quali spiccano la trasparente informazione e partecipazione della comunita. Non i silenzi e le modalita comunicative occultate tra soggetti istituzionali e religiosi vari coinvolti nella vicenda: altrimenti, si creano sistemi di DISINTEGRAZIONE sociale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Galli sarcastico: “Eravamo convinti che l’unico potere della Chiesa fosse quello spirituale”

Galli: “Ecco cosa ci chiedeva Sacchi. Eravamo un corpo unico. Il suo merito è stato…”Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo nel 13 settembre 1987, quando il nuovo Milan di Arrigo Sacchi sfidò il Pisa vincendo 31.

Zielinski: “Al ritorno col Bodo-Glimt eravamo convinti di rimontare”Il centrocampista polacco Piotr Zielinski, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della sua stagione all’Inter con Chivu e del suo passato...