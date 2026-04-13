Mancini vince in Qatar | l’Al?Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo decisivo proprio quel giocatore! I dettagli

Nella giornata precedente alla fine del campionato, l’Al–Sadd ha conquistato il titolo in Qatar grazie a una vittoria decisiva. La squadra ha ottenuto il risultato che le garantisce il primo posto con una giornata di anticipo, grazie anche alle prestazioni di un giocatore in particolare. La vittoria ha concluso con successo una stagione intensa, portando il club alla conquista del campionato.

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