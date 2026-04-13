Maltempo sul Sud | burrasca e mareggiate tra Sicilia e Calabria

Da ameve.eu 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Sud Italia si sta verificando un’intensa ondata di maltempo causata da un fronte di bassa pressione che si mantiene stabile sul Mediterraneo occidentale. Le aree costiere tra Sicilia e Calabria sono state interessate da raffiche di vento molto forti e si prevedono mareggiate in arrivo lungo le rispettive coste. Le condizioni meteorologiche stanno provocando disagi e interventi di emergenza nella regione.

Un fronte di bassa pressione stazionario sul Mediterraneo occidentale sta colpendo duramente le coste del Sud, con colpita da raffiche di vento molto intense e mareggiate imminenti. Il maltempo, che interesserà l’isola nel corso del pomeriggio di oggi, è causato da una perturbazione che si sposterà gradualmente verso il Centro e il Nord-Ovest nelle prossime ore. L’impatto meteorologico sulle coste e l’allerta della protezione civile. Le previsioni emesse dalla protezione civile indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio in questa giornata di lunedì 13 aprile. A partire dalle ore pomeridiane, e la Calabria dovranno affrontare venti che raggiungeranno livelli da forti a burrasca, con la possibilità concreta di raffiche ancora più violente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Maltempo sul Sud: burrasca e mareggiate tra Sicilia e Calabria

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