Nel Sud Italia si sta verificando un’intensa ondata di maltempo causata da un fronte di bassa pressione che si mantiene stabile sul Mediterraneo occidentale. Le aree costiere tra Sicilia e Calabria sono state interessate da raffiche di vento molto forti e si prevedono mareggiate in arrivo lungo le rispettive coste. Le condizioni meteorologiche stanno provocando disagi e interventi di emergenza nella regione.

Un fronte di bassa pressione stazionario sul Mediterraneo occidentale sta colpendo duramente le coste del Sud, con colpita da raffiche di vento molto intense e mareggiate imminenti. Il maltempo, che interesserà l’isola nel corso del pomeriggio di oggi, è causato da una perturbazione che si sposterà gradualmente verso il Centro e il Nord-Ovest nelle prossime ore. L’impatto meteorologico sulle coste e l’allerta della protezione civile. Le previsioni emesse dalla protezione civile indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio in questa giornata di lunedì 13 aprile. A partire dalle ore pomeridiane, e la Calabria dovranno affrontare venti che raggiungeranno livelli da forti a burrasca, con la possibilità concreta di raffiche ancora più violente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo sul Sud: burrasca e mareggiate tra Sicilia e Calabria

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